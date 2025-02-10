Від початку доби на фронті зафіксували 83 бойових зіткнення: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

"Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території", - зазначили у відомстві.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Покровка та Сорокине Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На цей час відбулося 83 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку активність ворожої авіації вилилася в удари по Великому Бурлуку та Шевченковому. Противник намагався йти вперед в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів поблизу Торецька та Щербинівки, шість бойових зіткнень тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка. На даний час шість боїв тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару керованою авіабомбою по населеному пункту Січневе, некерованими ракетами тричі бив по Гуляйполю.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На решті напрямках – без особливих змін.