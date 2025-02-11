США підштовхуватиме ЄС купувати більше американської зброї для України, - Reuters
Засіб ППО, 44 артсистеми і 1390 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1390 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння
Зміст
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 851 880 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10 014 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 844 (+31) од,
- артилерійських систем – 22 923 (+44) од,
- РСЗВ – 1275 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1060 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 755 (+132),
- крилаті ракети ‒ 3056 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3741 (+1) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-8.4°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
06:28
З перших тижнів війни РФ зняла всі обмеження на застосування насильства до військовополонених ЗСУ, - WSJ
05:23
У РФ заявили про атаку БПЛА на Саратовську область: кажуть про пошкодження на промисловому підприємстві
04:07
Президент США вважає, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС треба скасувати, якщо бойовики не звільнять заручників
02:42
"48 годин мовчання": низка донецьких медіа два дні не публікуватимуть новини у межах акції незалежних ЗМІ
00:36
ХАМАС відкладає звільнення ізраїльських заручників, Нетаньягу скликає консультації з питань безпеки
2025, понедiлок
10 лютого
23:41
"Це якісь зоряні війни": Прокудін заявив, що дроновий терор триватиме, поки фронт не відсунуть від Херсона на 20 км
23:13
Келлог найближчими тижнями має представити Трампу варіанти припинення війни в Україні, - Bloomberg
23:04
Ексклюзив
Незабаром Маск побачить, як росіяни використовують його соцмережу проти інтересів США, - керівник ЦПД Коваленко
22:43
Ракети, ППО, підготовка військових: Сирський і командувач Спецмісії НАТО обговорили потреби ЗСУ
22:32
Оновлено
Від початку доби на фронті сталося 127 боєзіткнень: Сили оборони знешкодили 285 окупантів на Покровському напрямку
21:51
Оновлено
У США розглянуть закон про лендліз, який може дозволити Трампу передати Україні "переможну зброю"
21:45
Ексклюзив
Посилення мобілізації на ТОТ, залучення північнокорейських робітників, - офіцер ЗСУ Гай розповів про проблеми з кадрами в російській армії
21:30
США призупинили мирний план щодо України, щоб "надати Європі місце за столом переговорів", - The Telegraph
21:19
На Алчевському меткомбінаті критична нестача працівників через примусову мобілізацію в російську армію, - ЦНС
21:04
Аналітика
Проєкт "Атлас" має амбітну ціль - захистити 1300 км фронту від ворожих дронів. Колонка Сергія Згурця
20:52
Ексклюзив
Келлог точно більше на нашій стороні, аніж інші представники команди Трампа, - майор ЗСУ Омелян