Рада ухвалила законопроєкт не про добудову Хмельницької АЕС, - нардепка Совсун

Про це вона розповіла в етері "Еспресо".

У вівторок, 11 лютого, Верховна Рада України підтримала законопроєкт лише щодо закупівлі реакторів для Хмельницької атомної станції. Про добудову ХАЕС поки не йдеться.

"У червні 2024 року уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про добудову третього і четвертого блоків на АЕС. Півроку уряд безуспішно намагався переконати парламент проголосувати за цей законопроєкт. Було кілька зауважень від парламентарів. Одне з основних питань – скільки це велике ядерне будівництво буде коштувати. У законопроєкті уряду були наведені розрахунки за 2017 рік, які зараз є неправильними через інфляцію та зростання цін", - зазначила Совсун.

Для прийняття рішення парламенту потрібна була реалістична оцінка вартості проєкту. Коли депутати офіційно про це запитували під час годин запитань до уряду, у міністра, жодних реальних цифр не було надано.

У кошторисі за 2017 рік зазначено, що вартість проєкту становить 75 млрд грн, що нереально на сьогодні. Депутати також звертали увагу на корупційну мережу всередині Енергоатома, тому реальна вартість будівництва може становити від 200 млрд грн, каже нардепка.

"Коли довго не вдавалося зібрати голоси для підтримки законопроєкту, було знайдено компромісне рішення. Парламент вирішив купити росатомівські реактори у Болгарії за 600 млн євро (приблизно 26 млрд грн), а потім, мовляв, з'ясуємо, чи потрібно нам взагалі будувати ці блоки. Тобто вчора було прийнято рішення лише купити ці реактори. Законопроєкт про добудову не має зараз голосів у парламенті, тому прийняли рішення купити реактори.Це рішення абсурдне в умовах війни, критичної нестачі ресурсів та переговорів з Америкою про допомогу", - зазначила вона.

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Коли понад 260 депутатів голосують за підтримку цього рішення, багато з тих, хто проголосував, зізнаються у приватних розмовах, що їм прикро через це голосування. У цих умовах відставка Галущенка наразі неможлива, каже Совсун.

"Я не маю точної інформації про причини переконання депутатів, лише чутки та здогади. Одні депутати погодились проголосувати в обмін на підтримку їхніх поправок, іншим пригрозили, а когось переконали, що це особисте прохання президента. Відеозвернення Зеленського минулого тижня виглядало як крок відчаю, коли він звернувся до парламенту, і особливо до своєї фракції, бо саме там не вистачало голосів. Він просив депутатів підтримати цю ініціативу, і можливо когось переконало почуття лояльності до нього. Інші, можливо, мали інші мотиви, ймовірно, корупційного характеру", - сказала вона.

Очевидно, зараз в офісі президента та керівництві фракції "Слуга Народу" є достатньо аргументів для підтримки міністра енергетики, каже нардепка. Втім, головне зараз – уважно слідкувати за реалізацією цього законопроекту та тим, яким чином буде здійснюватися закупівля і проплата реакторів. Галущенко жодного разу не відповів прямо на це питання, посилаючись на позики. Однак позику також доведеться повертати, і Енергоатом може це зробити тільки з наших тарифів.

"Варто слідкувати за можливими проблемними моментами, і також акцентувати увагу депутатів на тому, що питання заміни Галущенка назріло давно", - резюмувала вона.

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно.

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори".

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

11 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.