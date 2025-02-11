Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу придбати в Болгарії реактори для добудови Хмельницької АЕС

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що на закупівлю планують витратити пів мільярда євро.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

"Влада дала старт "Великому атомному крадівництву" й витраті 1 млрд доларів на російський реактор... Що добре (якщо так можна сказати в цій ситуації), це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва", - написав Железняк.

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За відповідну правку до закону №11392, який до другого читання став називатися "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції", проголосували 261 депутат, а вирішальні голоси віддала "Батьківщина".

Більшість голосів за це рішення віддали депутати від "Слуги Народу" - 190. Від "Платформи за життя та мир" зафіксували 16 голосів за, від "Довіри" - 14, від "Відновлення України" - 12, а 9 депутатів проголосували від партії "За майбутнє". Ще 5 голосів віддали 5 позафракційних нардепів.

Водночас від партії "Європейська Солідарність" не проголосував за правку до закону жоден представник. Крім того, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що партія буде подавати блокуючі постанови. Він назвав цей законопроєкт "просто шахрайським".

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно.

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори".

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

