Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться. Проєкт спрямований на майбутні вибори, - експерт з енергетики Омельченко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Моя думка проста: цей проєкт не про енергетичну безпеку, а про майбутні вибори, і про це знають самі його організатори. Я працював в "Нафтогазі" України з 1998 року, коли готувалися до виборів Кучми. "Нафтогаз" було створено для фінансування його передвиборчої кампанії. Мені здається, що ситуація з ХС3 і ХС4 схожа. Цей проєкт є прикриттям передвиборчої кампанії", - зазначив Омельченко.

Насправді цей проєкт не буде здійснено через багато причин. Реакторні установки не відповідають спорудам, які вже нібито побудовані на 50-70% на Хмельницьких майданчиках, каже експерт.

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"Болгарський реактор російського дизайну В-420 не підходить для корпусів Б-320, які збудовані на Хмельницькому майданчику. Немає актуального ТЕО, комплектуючого обладнання та конструкторської документації у відповідному стані. Звісно, поки не закінчаться військові дії, виборів не буде. Але шанси на їх проведення, у вересні чи у жовтні, достатньо високі. А ситуація з "Енергоатомом" нагадує ту передвиборчу гонку", - резюмував він.