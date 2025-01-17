Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться. Проєкт спрямований на майбутні вибори, - експерт з енергетики Омельченко
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прокоментував доцільність закупівлі обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Моя думка проста: цей проєкт не про енергетичну безпеку, а про майбутні вибори, і про це знають самі його організатори. Я працював в "Нафтогазі" України з 1998 року, коли готувалися до виборів Кучми. "Нафтогаз" було створено для фінансування його передвиборчої кампанії. Мені здається, що ситуація з ХС3 і ХС4 схожа. Цей проєкт є прикриттям передвиборчої кампанії", - зазначив Омельченко.
Насправді цей проєкт не буде здійснено через багато причин. Реакторні установки не відповідають спорудам, які вже нібито побудовані на 50-70% на Хмельницьких майданчиках, каже експерт.
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"Болгарський реактор російського дизайну В-420 не підходить для корпусів Б-320, які збудовані на Хмельницькому майданчику. Немає актуального ТЕО, комплектуючого обладнання та конструкторської документації у відповідному стані. Звісно, поки не закінчаться військові дії, виборів не буде. Але шанси на їх проведення, у вересні чи у жовтні, достатньо високі. А ситуація з "Енергоатомом" нагадує ту передвиборчу гонку", - резюмував він.
- Нагадаємо, Україна продовжить будувати нові блоки, зокрема на Хмельницькій АЕС, бо це допоможе бути енергонезалежними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної Ради під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, йшлось у відеотрансляції, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко
- Як ми вже писали, Україна визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року, повідомляв експерт Energy Club Іван Григорук. Згідно зі стратегією, третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році
- В комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 16 січня підтримали закупівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції.
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