Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "Це доведення ситуації до абсурду": нардепка Совсун про ідею щодо закупівлі реакторів виробництва РФ для Хмельницької АЕС

"Це доведення ситуації до абсурду": нардепка Совсун про ідею щодо закупівлі реакторів виробництва РФ для Хмельницької АЕС

Катерина Ганжа
16 січня, 2025 четвер
15:00
Економіка Інна Совсун

Депутатка Верховної Ради України від партії "Голос" Інна Совсун висловилася щодо ідеї про закупівлю реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. За її словами, "це доведення ситуації до абсурду"

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Совсун зазначила, що вже більш як півроку Міністерство енергетики "вперто намагається домовитися з парламентом" про голосування за законопроєкт щодо будівництва третього та четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції. 

"Не сперечаючись про те, що нам потрібна додаткова генерація і так далі, у нас, як у народних депутатів було дуже багато запитань до цього проєкту. В першу чергу – питання щодо фінансування. Щодо обсягу фінансування і джерел фінансування", - розповіла Інна Совсун. 

За її словами, відповідей на ці питання "за півроку дуже активних дискусій" депутати так і не почули. 

"Коли стало зрозуміло, що попри всі вперті намагання міністра Галущенка таки отримати цей законопроєкт, голосів у Раді на нього немає, вчора ввечері з’явилася геніальна ідея – добре, давайте не будувати блоки Хмельницької АЕС, але про всяк випадок закупимо російські, "росатомівські" реактори у болгарів. Хай полежать. Тобто, ми зараз витратимо майже 27 мільярдів гривень. Найменша ціна, яка вказана – це 600 мільйонів євро. А потім вирішимо – чи будувати ці блоки чи не будувати. Яким чином це рішення можна в принципі коментувати, я вже зараз не розумію. Це, знаєте, якщо проблему не можна вирішити, її можна довести до абсурду. Рішення, яке зараз запропоноване – це доведення ситуації до абсурду…Але про всяк випадок давайте ці реактори купимо і потім вже будемо вирішувати, що робити", - зазначила Інна Совсун. 

На її думку, така пропозиція є "відвертою профанацією парламентських процедур і в принципі здорового глузду". 

"Фракція "Голосу" вочевидь не буде за це рішення голосувати. Сьогодні це рішення, яке з’явилося менш як добу тому з’явилося, як ідея, мало бути проголосоване в парламенті. Через повітряні тривоги депутати вочевидь розійшлися, не дочекалися завершення порядку денного. Тому подивимося. Вочевидь, що зараз воно буде виноситися на засідання парламенту наступного сесійного тижня", - резюмувала депутатка. 

  • Нагадаємо, Україна продовжить будувати нові блоки, зокрема на Хмельницькій АЕС, бо це допоможе бути енергонезалежними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної Ради під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, йшлось у відеотрансляції, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко
  • Як ми вже писали, Україна визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року, повідомляв експерт Energy Club Іван Григорук. Згідно зі стратегією, третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році
  • В комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 16 січня підтримали закупівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Хмельницька АЕС
Енергетика
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.16
    Купівля 42.16
    Продаж 42.77
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 січня
15:01
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: уламки дронів впали у п’яти районах Києва
14:52
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Стармер і Зеленський у Києві підписали угоду про 100-річне партнерство Британії та України
14:47
кадр з фільму Ти - космос
Фільм "Ти - Космос" покажуть на кінофестивалі у Бельгії
14:38
Депутата райради на Сумщині засудили до 15 років за держзраду
14:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:22
Інна Совсун
"Не треба з хворої голови на здорову перекладати": нардепка Совсун про будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС
14:20
OPINION
Патрушев смалить глаголом
14:20
Оновлено
Сили оборони уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ
14:17
"Видавництво Анетти Антоненко" припинило співпрацю з Василем Сторчаком після рішення письменника перейти на російську
13:59
Пресреліз
Еспресо логотип
За видалення з сайту матеріалу про закупівлю мін часів Другої світової Еспресо пропонували гроші - редакція відмовилась
13:56
Єлецький монастир у Чернігові
Верховний суд підтвердив, що УПЦ МП не може користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові
13:38
знищення окупантів
ДПСУ спільно з Силами оборони зупинили колону російської техніки, яка рухалася в напрямку кордону України
13:35
Сирський поспілкувався телефоном із генералом США Брауном: говорили про ситуацію на фронті
13:32
Олександра Меркушина та Сергій Супрун
Біатлоністи принесли Україні друге золото Універсіади-2025
13:31
ООН цьогоріч планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги Україні
13:02
Ексклюзив
україна німеччина
Аналітик Умланд пояснив, чому Шольц перед виборами не ризикує давати Україні ще один пакет допомоги на 3 млрд євро
12:57
українські десантники взяли у полон 27 російських військових
На Курщині українські десантники взяли у полон 27 російських військових
12:49
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
"Може змусити Путіна до дипломатії": Зеленський розповів про "публічні і непублічні" меседжі Трампа
12:23
Херсон
Армія РФ вранці вдарила БПЛА по Херсону та передмістю: двоє поранених
12:06
OPINION
Інтеграція України в ЄС – це інтерес Польщі. “Хто цього не розуміє – той дурень або зрадник”
11:59
електроенергія
Споживання електроенергії стабілізувалось: ситуація в енергосистемі на 16 січня
11:53
Ексклюзив
Юрій Гудименко
"Більша частина керівництва Міноборони не знає, що у них відбувається в міністерстві": Гудименко розповів про завдання антикорупційної ради
11:53
сніг, мокрий сніг
Сильний вітер і подекуди опади: прогноз погоди на 17 січня від Наталки Діденко
11:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Стармер підпише 100-річний договір підтримки України Великою Британією, а Європа без української армії не зможе протистояти Росії. Акценти світових ЗМІ 16 січня
11:33
Огляд
САУ RCH 155
Стріляє під час руху і невловима на полі бою: що таке САУ RCH 155 – найсучасніша колісна гаубиця з Німеччини, яку ЗСУ отримали раніше, ніж Бундесвер
11:29
єврейська громада україни
В Ізраїлі звинуватили ХАМАС у спробі зірвати домовленість про перемир'я
11:25
Торік Міноборони допустило до експлуатації майже 30 зразків автомототехніки
11:20
Еліна Світоліна
Українські тенісистки Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола Australian Open
11:11
Володимир Зеленський
Втрати росіян на Курському напрямку сягнули 30-35 тисяч осіб, - Зеленський
11:09
рятувальник, пожежа, ДСНС
У мережі ширять інформацію про мобілізацію 50% рятувальників: у ДСНС назвали це фейком
10:59
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії Крозетто прибув до Києва
10:49
Екскерівника Київського метрополітену звинуватили у втечі з України із підробленим висновком ВЛК
10:43
Оновлено
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса здійснила перший запуск ракети New Glenn
10:35
Екскомбрига бригади ТрО підозрюють у забезпеченні виплат дружині за фіктивну участь у бойових діях
10:34
Заплатили по $8 тис.: на кордоні з Молдовою в кювет вилетіла автівка з ухилянтами
10:14
Людмила Салтан
Суддя Київського райсуду Одеси, підозрювана в хабарництві, мобілізувалася. Проте в ЗСУ на неї скаржаться через пияцтво, - Слідство.Інфо
10:03
радбез ООН
Радбез ООН збереться для обговорення ситуації в Україні
10:00
OPINION
Василь Пехньо
Росія нарощує свої провокації проти НАТО
09:53
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Мобілізовані бояться потрапити до некомпетентних командирів, - співзасновник УЦБС Жмайло
09:49
Короткометражку про події в Україні "Камінь, ножиці, папір" номінували на BAFTA. Головну роль зіграв Рудинський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV