"Це доведення ситуації до абсурду": нардепка Совсун про ідею щодо закупівлі реакторів виробництва РФ для Хмельницької АЕС

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Совсун зазначила, що вже більш як півроку Міністерство енергетики "вперто намагається домовитися з парламентом" про голосування за законопроєкт щодо будівництва третього та четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції.

"Не сперечаючись про те, що нам потрібна додаткова генерація і так далі, у нас, як у народних депутатів було дуже багато запитань до цього проєкту. В першу чергу – питання щодо фінансування. Щодо обсягу фінансування і джерел фінансування", - розповіла Інна Совсун.

За її словами, відповідей на ці питання "за півроку дуже активних дискусій" депутати так і не почули.

"Коли стало зрозуміло, що попри всі вперті намагання міністра Галущенка таки отримати цей законопроєкт, голосів у Раді на нього немає, вчора ввечері з’явилася геніальна ідея – добре, давайте не будувати блоки Хмельницької АЕС, але про всяк випадок закупимо російські, "росатомівські" реактори у болгарів. Хай полежать. Тобто, ми зараз витратимо майже 27 мільярдів гривень. Найменша ціна, яка вказана – це 600 мільйонів євро. А потім вирішимо – чи будувати ці блоки чи не будувати. Яким чином це рішення можна в принципі коментувати, я вже зараз не розумію. Це, знаєте, якщо проблему не можна вирішити, її можна довести до абсурду. Рішення, яке зараз запропоноване – це доведення ситуації до абсурду…Але про всяк випадок давайте ці реактори купимо і потім вже будемо вирішувати, що робити", - зазначила Інна Совсун.

На її думку, така пропозиція є "відвертою профанацією парламентських процедур і в принципі здорового глузду".

"Фракція "Голосу" вочевидь не буде за це рішення голосувати. Сьогодні це рішення, яке з’явилося менш як добу тому з’явилося, як ідея, мало бути проголосоване в парламенті. Через повітряні тривоги депутати вочевидь розійшлися, не дочекалися завершення порядку денного. Тому подивимося. Вочевидь, що зараз воно буде виноситися на засідання парламенту наступного сесійного тижня", - резюмувала депутатка.