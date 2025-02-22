Через назву затоки: Associated Press подала до суду на трьох представників адміністрації Трампа

Про це повідомляє Associated Press.

В агентстві вимагають відновлення доступу своїх журналістів до президентських заходів, стверджуючи, що уряд порушує свободу слова, заблокувавши їхню діяльність.

Позов був поданий через десять днів після того, як Білий дім почав обмежувати інформаційний доступ AP. Розгляд справи доручили окружному судді США Тревору Макфаддену, якого призначив Трамп.

Агентство стверджує, що його справа стосується неконституційного намагання Білого дому контролювати свободу слова. Мова йде про відмову AP змінювати назву з "Мексиканська затока" на "Американська затока".

"Преса і всі люди у Сполучених Штатах мають право вибирати свої власні слова і не зазнавати репресій з боку уряду", - йдеться в позові AP, в якому названі керівник апарату Білого дому Сьюзан Уайлс, заступник керівника апарату Тейлор Будович і прессекретар Кароліна Левітт.

Наразі AP досі має доступ до території Білого дому, але не допускається до пулу журналістів, які висвітлюють події. На думку агентства, воно зробило кілька спроб вирішити ситуацію з адміністрацією, але безрезультатно.

Зокрема, близько 40 новинних організацій, включаючи Fox News Channel та Newsmax, підписали лист на підтримку AP, закликаючи Білий дім переглянути свою політику щодо агентства.

Що передувало

25 січня міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно до указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.

Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.

12 лютого журналісти АР заявили, що їх не пустили на брифінг в Овальному кабінеті через відмову називати Мексиканську затоку Американською.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила допуск журналістів агентства Associated Press до Овального кабінету та на борт президентського літака через те, що в текстах AP залишається назва "Мексиканська затока".