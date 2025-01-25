США перейменували Мексиканську затоку на Американську

Про це інформує міністерство внутрішніх справ США.

"Згідно з розпорядженням президента, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки знову матиме ім'я гора Мак-Кінлі. Ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців будуть вшановувати спадщину своїх героїв та історичні надбання", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що нові назви покликані "вшанувати спадщину американської величі".