Президентка Мексики Шейнбаум відповіла на пропозицію Трампа перейменувати Мексиканську затоку
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа змінити назву Мексиканської затоки, запропонувала перейменувати Північну Америку
Про це повідомляє The Hill.
За словами Шейнбаум, Північна Америка історично була позначена на картах як "Мексиканська Америка".
"Чому б нам не назвати Північну Америку "Мексиканською Америкою"? Звучить гарно, чи не так?" – запитала Шейнбаум стоячи перед історичною картою.
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При цьому президентка Мексики посилалася на конституцію Апацінгана, яка стала першим головним документом країни після проголошення незалежності від Іспанії в 1810 році, але ніколи не набувала чинності. Численні історичні карти колоніальної епохи також називали Північну Америку "Мексиканською Америкою".
Крім цього, Шейнбаум нагадала, що затоку, яку спільно використовують Куба, Мексика та США, на міжнародному рівні визнано як Мексиканську.
- 7 січня Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв та сказав, що "не може обіцяти" іншим країнам, що не застосовуватиме економічний та військовий тиск, аби встановити контроль над Гренландією та Панамським каналом.
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