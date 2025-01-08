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Президентка Мексики Шейнбаум відповіла на пропозицію Трампа перейменувати Мексиканську затоку

Дмитро Марценишин
8 січня, 2025 середа
23:53
Світ Клаудія Шейнбаум

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа змінити назву Мексиканської затоки, запропонувала перейменувати Північну Америку

Зміст

Про це повідомляє The Hill

За словами Шейнбаум, Північна Америка історично була позначена на картах як "Мексиканська Америка".

"Чому б нам не назвати Північну Америку "Мексиканською Америкою"? Звучить гарно, чи не так?" – запитала Шейнбаум стоячи перед історичною картою. 

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При цьому президентка Мексики посилалася на конституцію Апацінгана, яка стала першим головним документом країни після проголошення незалежності від Іспанії в 1810 році, але ніколи не набувала чинності. Численні історичні карти колоніальної епохи також називали Північну Америку "Мексиканською Америкою".

Крім цього, Шейнбаум нагадала, що затоку, яку спільно використовують Куба, Мексика та США, на міжнародному рівні визнано як Мексиканську. 

Теги:
Новини
Мексика
Дональд Трамп
США
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