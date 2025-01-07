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Трамп не виключив, що буде тиснути задля встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом

Євген Козярін
7 січня, 2025 вiвторок
21:13
Світ Дональд Трамп

7 січня майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що "не може обіцяти" іншим країнам, що не застосовуватиме економічний та військовий тиск, щоб установити контроль над Гренландією та Панамським каналом

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Про це він сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго, пише CNN та Суспільне.

На пряме запитання, чи виключає він використання військового чи економічного примусу для реалізації своєї мети завоювання цих територій, новообраний президент відповів "ні".

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Трамп переконаний, що контроль над цими територіями потрібний для економічної безпеки держави:

"Я не можу запевнити вас щодо цих двох країн. Але можу сказати ось що. Вони потрібні нам для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових. Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Його експлуатує Китай. А ми віддали Панамський канал Панамі. Ми не віддавали його Китаю. І вони зловживали ним. Вони зловживали цим даром", - вважає обраний президент.

Як Трамп хоче "приєднати" до США інші території

Панамський канал 

Трамп 22 грудня заявив, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом.

Він вважає, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Мулін зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі".

США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

Новообраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

Гренландія

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.

 Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

6 січня король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію

Канада

29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. 6 січня Трамп укотре озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом, коментуючи відставку премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.

Теги:
Данія
Дональд Трамп
США
Гренландія
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