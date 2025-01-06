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Данія змінила герб після виголошення Трампом претензій на Гренландію

Ксенія Золотова
6 січня, 2025 понедiлок
23:10
Світ

Король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію

Зміст

Про це повідомляє Guardian.

Король Фредерік зробив чітку заяву про намір зберегти автономну датську територію та колишню колонію в складі королівства Данія.

Протягом 500 років на попередніх королівських гербах Данії було зображено три корони, символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, яка була укладена Данією між 1397 і 1523 роками. Вони також є важливим символом сусідньої Швеції.

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Але в оновленій версії корони було видалено та замінено більш помітними білим ведмедем і бараном, що символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.

  • 23 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США - прем'єр Егеде відреагував. Трамп також погрожує повернути під контроль США Панамський канал.
  • Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії на тлі заяв майбутнього президента США Дональда Трампа: оборонний пакет Копенгагена становить щонайменше $1,5 млрд.

 

Теги:
Новини
Данія
Дональд Трамп
США
Гренландія
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