Данія змінила герб після виголошення Трампом претензій на Гренландію

Про це повідомляє Guardian.

Король Фредерік зробив чітку заяву про намір зберегти автономну датську територію та колишню колонію в складі королівства Данія.

Протягом 500 років на попередніх королівських гербах Данії було зображено три корони, символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, яка була укладена Данією між 1397 і 1523 роками. Вони також є важливим символом сусідньої Швеції.

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Але в оновленій версії корони було видалено та замінено більш помітними білим ведмедем і бараном, що символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.