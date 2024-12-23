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Трамп заявив, що хоче, аби Гренландія була під контролем США

Ксенія Золотова
23 грудня, 2024 понедiлок
08:15
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Він також погрожує повернути під контроль США Панамський канал

Зміст

Про це Трамп написав у Truth Social.

Він оголосив співзасновника PayPal Кена Хоурі своїм кандидатом на пост посла Сполучених Штатів у Данії. Водночас Трамп висловив думку, що контроль США над Гренландією вважає абсолютною необхідністю.

"Я радий оголосити, що Кена Хоурі обрано моїм послом Сполучених Штатів у Королівстві Данія. Кен — всесвітньо відомий підприємець, інвестор і державний службовець, який блискуче служив нашій країні під час мого першого терміну перебування на посаді посла США у Швеції, де він очолював зусилля з посилення оборони, безпеки та економічного співробітництва між нашими країнами", - написав новообраний президент США. 

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Трамп погрожує повернути під контроль США Панамський канал

Трамп стверджує, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом, передає New York Post.

"На Панамському каналі нас обдирають так само, як і всюди", - сказав новообраний президент-республіканець 22 грудня під час виступу в Арізоні на фестивалі Turning Point USA AmericaFest.

На думку Трампа, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Муліно в соцмережі зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі й залишатимуться (під контролем Панами, - ред.)".

Він наголосив, що "суверенітет і незалежність нашої країни не підлягають обговоренню".

"Кожен панамець, тут чи будь-де у світі, носить це у своєму серці, і це частина нашої історії боротьби", - заявив Муліно.

За словами Муліно, мита, встановлені для вантажовідправників, які користуються Панамським каналом, через який щорічно проходить 14 тис. суден, не встановлюються з примхи.

"Вони є і будуть встановлені публічно та відкрито, враховуючи ринкові умови, міжнародні умови, експлуатаційні витрати та потреби в обслуговуванні та модернізації міжокеанських водних шляхів", - розповів панамський президент.

Трамп, зробивши репост колажу Панамського каналу зі своїм фото, відповів на заяви Муліно в соцмережі Truth Social: "Ми ще побачимо це!"

Довідково. США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп попередив країни Європейського Союзу про можливість введення торгівельних мит на їхній експорт до США у разі відмови купувати американські нафту та газ.

 

 

 

Теги:
Новини
Данія
Дональд Трамп
США
Гренландія
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