З вʼязниці звільнили 211 помилуваних Трампом учасників штурму Капітолія
Станом на 22 січня у США звільнили 211 учасників штурму Капітолія, які відбували покарання у вʼязницях. Їх помилував президент Дональд Трамп
Про це повідомляє Reuters.
Загалом новий очільник Білого дому помилував понад 1,5 тис. учасників штурму Капітолія, зокрема й тих, хто нападав на поліцейських. За словами Федерального бюро вʼязниць, 211 людей покинули федеральні установи.
Водночас Reuters додає, що таке помилування Трампа викликало засудження з боку поліції. Також рішення не схвалили 58% опитаних американців Reuters/Ipsos.
Критику щодо звільнення учасників штурму Капітолія висловили й Братський орден поліції та Міжнародна асоціація начальників, які у спільній заяві заявили про "глибоке розчарування" помилуванням.
- 1 липня 2024 року Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
- 8 листопада 2024 року суд поставив на паузу процес у справі Трампа про штурм Капітолія на прохання спецпрокурора, аби дати час уряду для оцінки ситуації.
- 20 січня Джо Байден за кілька годин до інавгурації Трампа превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія.
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