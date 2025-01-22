З вʼязниці звільнили 211 помилуваних Трампом учасників штурму Капітолія

Про це повідомляє Reuters.

Загалом новий очільник Білого дому помилував понад 1,5 тис. учасників штурму Капітолія, зокрема й тих, хто нападав на поліцейських. За словами Федерального бюро вʼязниць, 211 людей покинули федеральні установи.

Водночас Reuters додає, що таке помилування Трампа викликало засудження з боку поліції. Також рішення не схвалили 58% опитаних американців Reuters/Ipsos.

Критику щодо звільнення учасників штурму Капітолія висловили й Братський орден поліції та Міжнародна асоціація начальників, які у спільній заяві заявили про "глибоке розчарування" помилуванням.