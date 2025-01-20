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Байден превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія

Марія Науменко
20 січня, 2025 понедiлок
17:07
Світ Джозеф Байден, саміт НАТО

У понеділок, 20 січня, президент Джо Байден за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія

Зміст

Про це інформує CNN.

Серед тих, хто отримав помилування, – генерал Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі та кілька членів Конгресу, які брали участь у комітеті з розслідування нападів на Капітолій 6 січня 2021 року.

"Помилування, що відбулися в останні години президентства Байдена, є приголомшливим проявом гнучкості президентської влади, безпрецедентним в новітній історії президентства", - зазначили у виданні.

Байден застосував свої президентські повноваження, щоб захистити критиків Трампа від його помсти. За його словами, "викликає тривогу те, що державні службовці зазнають постійних погроз і залякувань за сумлінне виконання своїх обов'язків".

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У своїй заяві президент США зазначив, що на цей крок він зважився через "виняткові обставини".

"Безпідставні та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовому стану осіб, проти яких вони проводяться, та їхніх родин", - йдеться в заяві Байдена.

Цей крок є безпрецедентним в історії президентства. Превентивне помилування в такому широкому масштабі ніколи раніше не здійснювалося. 

  • Дональд Трамп напередодні інавгурації виступив із промовою, в якій згадав про Україну, ситуацію на Близькому Сході, проблеми нелегальної міграції та відновлення роботи соцмережі TikTok у Сполучених Штатах

 

Теги:
Новини
Кримінал
політика
Президент США
Джо Байден
Дональд Трамп
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