Байден превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія

Про це інформує CNN.

Серед тих, хто отримав помилування, – генерал Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі та кілька членів Конгресу, які брали участь у комітеті з розслідування нападів на Капітолій 6 січня 2021 року.

"Помилування, що відбулися в останні години президентства Байдена, є приголомшливим проявом гнучкості президентської влади, безпрецедентним в новітній історії президентства", - зазначили у виданні.

Байден застосував свої президентські повноваження, щоб захистити критиків Трампа від його помсти. За його словами, "викликає тривогу те, що державні службовці зазнають постійних погроз і залякувань за сумлінне виконання своїх обов'язків".

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У своїй заяві президент США зазначив, що на цей крок він зважився через "виняткові обставини".

"Безпідставні та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовому стану осіб, проти яких вони проводяться, та їхніх родин", - йдеться в заяві Байдена.

Цей крок є безпрецедентним в історії президентства. Превентивне помилування в такому широкому масштабі ніколи раніше не здійснювалося.