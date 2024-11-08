У США суд призупинив процес у справі Трампа про штурм Капітолія
У США суд поставив на паузу процес у справі новообраного президента Дональда Трампа про штурм Капітолія у 2021 році на прохання спецпрокурора, аби дати час уряду для оцінки ситуації
Про це повідомляє NBC News.
Спеціальний прокурор Джек Сміт зазначив, що обвинувачення "у звʼязку з результатами виборів шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".
Відповідне прохання суд задовольнив.
Водночас адвокати Трампа додали, що до 2 грудня суд поінформують про результати обговорень уряду.
- 1 липня Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
- 28 серпня жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса, який був першим бунтівником, що увійшов до Капітолія США під час штурму, засудили до більш ніж чотирьох років в'язниці.
- Також повідомлялось, що Федеральний уряд США 6 січня 2025 року значно посилить заходи безпеки під час спільного засідання Конгресу, де законодавці будуть підраховувати голоси виборців штатів. Це зроблять для того, щоб запобігти повторенню нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
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