У США суд призупинив процес у справі Трампа про штурм Капітолія

Про це повідомляє NBC News.

Спеціальний прокурор Джек Сміт зазначив, що обвинувачення "у звʼязку з результатами виборів шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Відповідне прохання суд задовольнив.

Водночас адвокати Трампа додали, що до 2 грудня суд поінформують про результати обговорень уряду.