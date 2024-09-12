У США 6 січня посилять заходи безпеки, аби запобігти повторенню штурму Капітолія, - WP
Федеральний уряд США 6 січня 2025 року значно посилить заходи безпеки під час спільного засідання Конгресу, де законодавці будуть підраховувати голоси виборців штатів. Це зроблять для того, щоб запобігти повторенню нападу на Капітолій 6 січня 2021 року
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на Секретну службу.
Зазначається, що Міністерство внутрішньої безпеки визначило наступний підрахунок голосів, запланований на 6 січня 2025 року, як національний особливий захід безпеки. Це надасть колись звичайним післявиборчим зборам той самий рівень безпеки, який надається під час інавгурації президента та політичних з’їздів.
Ресурси правоохоронних органів з усього федерального уряду будуть задіяні для захисту членів Конгресу, поки вони засвідчуватимуть результати виборів.
"Спеціальні національні заходи безпеки є подіями найвищого національного значення. Секретна служба США у співпраці з нашими федеральними, державними та місцевими партнерами прагне розробити та впровадити комплексний і інтегрований план, щоб організувати захист та безпеку цієї події та її учасників", - зазначив спеціальний агент, відповідальний за Відділ захисту високопоставлених осіб Секретної служби США Ерік Ранаган.
Втім, Конгрес, який перебуває в розпалі запеклої боротьби за державне фінансування, повинен діяти, щоб забезпечити Секретній службі достатньо грошей для забезпечення національних спеціальних заходів безпеки, йдеться в запиті Управління та бюджету Білого дому, який було надіслано законодавцям останніми тижнями.
- На початку липня Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
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