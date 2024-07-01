Верховний суд США постановив, що Трамп має "частковий імунітет від кримінального переслідування" у справі про штурм Капітолія
У понеділок, 1 липня, Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що рішення, ймовірно, ще більше відкладе судовий процес за звинуваченнями у федеральних підривних виборах, висунутих проти Трампа.
У справі, яка розглядалася у Верховному суді, це рішення відхиляє рішення федерального апеляційного суду в лютому, який визнав, що Трамп не мав імунітету за передбачувані злочини, які він скоїв під час свого президентства, щоб скасувати результати виборів 2020 року.
Голова Верховного суду Джон Робертс сказав, що президенти дійсно потребують імунітету для своїх офіційних дій, "принаймні щодо виконання президентом своїх основних конституційних повноважень цей імунітет має бути абсолютним". Проте, за його словами, не все, що роблять президенти, є офіційним.
"Президент не має імунітету на свої неофіційні дії, і не все, що робить президент, є офіційним. Президент не вище закону. Але Конгрес не може криміналізувати поведінку президента під час виконання обов’язків виконавчої гілки влади згідно з Конституцією", – заявив Робертс.
- 6 лютого 2024 року Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
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