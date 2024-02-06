Суд визнав, що Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія

Про це повідомляє CNN з посиланням на рішення суду.

У 57-сторінковому рішенні, ухваленому суддями одноголосно, нагадується про сотні учасників штурму Капітолія, які підлягали кримінальному переслідуванню. Судді вважають, що Трамп не може посилатись на президентський імунітет для звільнення від відповідальності за ті події.

"У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальному правопорушенні", – йдеться в рішенні.

Апеляційний суд Колумбії вказує, що Трамп справді мав імунітет на посаді президента, але він "більше не захищає його від цього кримінального переслідування".

Передвиборчий штаб Трампа відреагував на постанову суду, пообіцявши оскаржити її у Верховному суді.

"Якщо імунітет не буде наданий президенту, кожен майбутній президент, який залишить посаду, буде негайно звинувачений протилежною стороною. Без повного імунітету президент Сполучених Штатів не зможе належним чином функціонувати!", - заявив керівника кампанії Стівен Ченг.

Ченг сказав, що Трамп оскаржить це рішення. Проте Апеляційний суд дає Трампу час лише до 12 лютого для оскарження рішення про імунітет у Верховному суді. Якщо йому це вдасться, кримінальний процес не буде відновлено, доки високий суд не вирішить, що робити з його проханням про призупинення.

Якщо Трамп не оскаржить це рішення, справу буде повернуто до суду першої інстанції у Вашингтоні наступного тижня для продовження судового розгляду.