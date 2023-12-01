Суд постановив, що Трамп не має президентського імунітету від позовів щодо нападу на Капітолій
Згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року
Про це повідомляє CNN.
Це рішення, яке створює нове законодавство щодо президентства, матиме значні наслідки для кількох справ проти Трампа у федеральному суді Вашингтона, пов'язаних з виборами 2020 року.
Це рішення апеляційного суду випливає з позовів, поданих співробітниками поліції Капітолія та демократами в конгресі.
- У п'ятницю, 17 листопада, суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
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