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Суд постановив, що Трамп не має президентського імунітету від позовів щодо нападу на Капітолій

1 грудня, 2023 п'ятниця
18:09
Світ Дональд Трамп

Згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року

Про це повідомляє CNN.

Це рішення, яке створює нове законодавство щодо президентства, матиме значні наслідки для кількох справ проти Трампа у федеральному суді Вашингтона, пов'язаних з виборами 2020 року.

Це рішення апеляційного суду випливає з позовів, поданих співробітниками поліції Капітолія та демократами в конгресі.

  • У п'ятницю, 17 листопада, суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
політика
Дональд Трамп
США
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