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У США засудили до 4 років тюрми першого бунтівника, який увійшов до Капітолію під час штурму 6 січня 2021 року

Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
02:13
Світ штурм капітолію

Жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса, який був першим бунтівником, що увійшов до Капітолію США під час штурму 6 січня 2021 року засудили до більш ніж чотирьох років в'язниці

Зміст

Про це повідомляє АР.

Офіцер поліції, який намагався приборкати Майкла Спаркса за допомогою перцевого балончика, назвав його каталізатором штурму 6 січня. Того дня Сенат зробив перерву менш ніж за хвилину після того, як Спаркс потрапив у будівлю через розбите вікно. Всередині чоловік та інші бунтівники почали переслідувати поліцейського сходами.

Перед проголошенням вироку Спаркс сказав судді, що все ще вважає, що президентські вибори 2020 року були затьмарені шахрайством і "повністю відібрані у американської громадськості".

"Я шкодую, що те, що сталося того дня, нікому не допомогло. Мені шкода, що наша країна в такому стані, в якому вона перебуває", - сказав чоловык.

Окружний суддя США Тімоті Келлі, який засудив американця до 4 років і 5 місяців, сказав йому, що в його видатній ролі в "національній ганьбі" немає нічого патріотичного.

"Я насправді не думаю, що ви усвідомлюєте всю серйозність того, що сталося того дня, і, відверто кажучи, всю серйозність того, що ви зробили", - сказав суддя.

Журі присяжних визнало Спаркса винним за всіма шістьма висунутими йому звинуваченнями, включно зі звинуваченням у втручанні в роботу поліції під час громадських заворушень. Спаркс не свідчив на суді.

За кілька тижнів до подій 6 січня чоловік поширював у соціальних мережах теорії змови про фальсифікацію виборів і виступав за громадянську війну.

"Настав час вивести їх з Конгресу. Це тиранія", – написав він у Facebook за три дні до бунту.

Також 27 серпня спеціальний прокурор Джек Сміт подав новий обвинувальний акт проти Дональда Трампа щодо його спроб скасувати президентські вибори 2020 року, у якому зберігаються ті ж кримінальні звинувачення, але звужуються звинувачення проти нього після висновку Верховного суду, який надав широку недоторканність колишнім президентам.

  • У понеділок, 1 липня, Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
вибори у США
США
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