Керівництво черкаського хімзаводу викрили на співпраці з РФ: за два роки відправили продукцію на $1,8 млн
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру керівнику черкаського хімзаводу, який погодив співпрацю з Росією та направив туди продукцію на $1,8 млн
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що керівництво хімзаводу у Черкасах налагодило оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ. Так, протягом 2022-2024 років вони нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму $1,8 млн.
Для прихованого переправлення вони використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Спочатку продукція надходила до близькосхідного "посередника", а звідти здійснювали реекспорт до РФ.
Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – "Щьолково Агрохім" та "Альтерит".
За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.
Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Керівництву загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Співробітникам української компанії, які продавали мікрочипи для ракет та дронів до Росії, повідомили про підозру в пособництві країні-агресору. Одного з фігурантів затримано.
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