Керівництво черкаського хімзаводу викрили на співпраці з РФ: за два роки відправили продукцію на $1,8 млн

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що керівництво хімзаводу у Черкасах налагодило оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ. Так, протягом 2022-2024 років вони нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму $1,8 млн.

Для прихованого переправлення вони використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Спочатку продукція надходила до близькосхідного "посередника", а звідти здійснювали реекспорт до РФ.

Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – "Щьолково Агрохім" та "Альтерит".

За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.

Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Керівництву загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.