Єврокомісар з питань оборони Кубілюс закликав посунути військові цілі НАТО на 14 років через загрозу з боку РФ

Про це він заявив з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Я очікую, що парламент і Європейська рада швидко досягнуть згоди щодо EDIP – Програми європейської оборонної промисловості. Це допоможе збільшити виробництво. Цільові показники НАТО мають бути досягнуті не пізніше ніж 2030 року замість запланованого 2044 року", - підкреслив Кубілюс.

Він також згадав слова розвідок європейських країн, які попереджають: якщо нічого робити, РФ через 5 років може бути готова до військової конфронтації з ЄС та НАТО.

За словами єврокомісара з питань оборони, економіка росіян уже працює на повну потужність і у 2025 році Москва витратить 40% федерального бюджету на оборону й безпеку, тобто - 9% від ВВП.

Натомість держави Євросоюзу минулого року в середньому витратили 1,9% ВВП на оборону.

Кубілюс також наголосив на необхідності мобілізувати фінанси відповідно до потреб оборони.

"Якщо ми цього не розуміємо, то Путін розуміє. Він сказав своїм збройним силам: "У нас немає фінансових обмежень". Ми не можемо більше дозволити собі фрагментований, поступовий підхід. Нам потрібен підхід "великого вибуху" для збільшення оборонного виробництва", - заявив він.