Єврокомісар з питань оборони Кубілюс закликав посунути військові цілі НАТО на 14 років через загрозу з боку РФ
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав ЄС прискорити термін досягнення військових цілей НАТО з 2044 до 2030 року через зростаючу загрозу з боку Росії
Про це він заявив з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".
"Я очікую, що парламент і Європейська рада швидко досягнуть згоди щодо EDIP – Програми європейської оборонної промисловості. Це допоможе збільшити виробництво. Цільові показники НАТО мають бути досягнуті не пізніше ніж 2030 року замість запланованого 2044 року", - підкреслив Кубілюс.
Він також згадав слова розвідок європейських країн, які попереджають: якщо нічого робити, РФ через 5 років може бути готова до військової конфронтації з ЄС та НАТО.
За словами єврокомісара з питань оборони, економіка росіян уже працює на повну потужність і у 2025 році Москва витратить 40% федерального бюджету на оборону й безпеку, тобто - 9% від ВВП.
Натомість держави Євросоюзу минулого року в середньому витратили 1,9% ВВП на оборону.
Кубілюс також наголосив на необхідності мобілізувати фінанси відповідно до потреб оборони.
"Якщо ми цього не розуміємо, то Путін розуміє. Він сказав своїм збройним силам: "У нас немає фінансових обмежень". Ми не можемо більше дозволити собі фрагментований, поступовий підхід. Нам потрібен підхід "великого вибуху" для збільшення оборонного виробництва", - заявив він.
- Раніше очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг висловив переконання, що російська армія за 5 років може відновити власні сили, що дозволить здійснити будь-яку агресію проти території НАТО.
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