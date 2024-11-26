У 2029 році РФ може відновити сили та здійснити агресію проти НАТО, - генерал-майор Фройдинг
Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг переконаний, що російська армія за 5 років може відновити власні сили, що дозволить здійснити будь-яку агресію проти території НАТО
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Фройдинга, Росія на цей час і на майбутнє буде найбільшою загрозою для Західної Європи та для Європи в цілому. Генерал-майор наголосив, що там чітко розуміють те, що події в Україні можуть статися в інших країнах.
"Ми всі знаємо, що Росія готується нарощувати свій військовий потенціал, нарощувати свої збройні сили. Ми дуже чітко визначаємо терміни. Ми знаємо, що у 2029 році, через п’ять років, російські збройні сили досягнуть, свого роду, відновлення можливостей, які можуть дозволити їм здійснювати будь-яку агресію проти території НАТО. Ми це повністю усвідомлюємо", - наголосив Крістіан Фройдинг.
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що якби Україна почала свій шлях до НАТО у 2008 році, то війна розпочалася б раніше.
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