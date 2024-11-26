У 2029 році РФ може відновити сили та здійснити агресію проти НАТО, - генерал-майор Фройдинг

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Фройдинга, Росія на цей час і на майбутнє буде найбільшою загрозою для Західної Європи та для Європи в цілому. Генерал-майор наголосив, що там чітко розуміють те, що події в Україні можуть статися в інших країнах.

"Ми всі знаємо, що Росія готується нарощувати свій військовий потенціал, нарощувати свої збройні сили. Ми дуже чітко визначаємо терміни. Ми знаємо, що у 2029 році, через п’ять років, російські збройні сили досягнуть, свого роду, відновлення можливостей, які можуть дозволити їм здійснювати будь-яку агресію проти території НАТО. Ми це повністю усвідомлюємо", - наголосив Крістіан Фройдинг.