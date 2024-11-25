Меркель заявила, що РФ напала би раніше, якби Україна почала рух до НАТО в 2008 році

Про це вона сказала в інтервʼю BBC.

У матеріалі йдеться, що ексканцлерка ФРН в інтервʼю "рішуче захищає" свої рішення, прийняті під час перебування на посаді. Вона переконана: якби Київ розпочав рух до Північноатлантичного альянсу у 2008 році, то РФ напала б на Україну раніше і війна, ймовірно, була б гіршою.

"Ми б побачили військовий конфлікт ще раніше. Мені було абсолютно зрозуміло, що президент Путін не стояв би, склавши уважно руки, і спостерігав би, як Україна приєднується до НАТО", - сказала Меркель.

Також вона зауважила, що тоді б Київ не був би підготовлений до війни так, як був у 2022 році.

Водночас колишня канцлерка висловила стурбованість щодо нових погроз російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти використанню ядерної зброї. На щастя, Китай також говорив про це деякий час тому. Ми не повинні бути паралізовані страхом, але ми також повинні визнати, що Росія є найбільшою, або поряд зі США однією з двох найбільших ядерних держав у світі. Потенціал лякає", - заявила Меркель.