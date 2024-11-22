Меркель вважає, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну РФ проти України

Про це вона розповіла Spiegel, цитує "Європейська правда".

У Меркель запитали, чи немає в неї відчуття, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні та її позицію на саміті Північноатлантичного альянсу 2008 року.

"Не просто відчуття, це правда... Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі і мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі", - відповіла ексканцлерка.

Водночас вона додала, що захоплюється Зеленським "за його мужність і рішучість" протягом повномасштабної війни, однак не згодна щодо Бухареста: тоді, на саміті 16 років тому, вона була проти розширення НАТО на схід, зокрема й вступу України до Альянсу.

"Я попереджала знову і знову, в тому числі в Бухаресті в 2008 році: Путін вважає розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою XX століття – і, звичайно, я не поділяю цю точку зору. З цього він робить висновок про існування екзистенціальної загрози для Росії і намагається, де тільки можливо, тримати інші колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти. Я була права у своєму застереженні. Тому що Путін вторгся в Грузію ще в 2008 році", - розповіла Меркель.

На запитання, чому тоді канцлерка ФРН не зробила жодних висновків, якщо так чітко усвідомлювала, на що здатний очільник Кремля, вона відповіла, що висновки зробила.

"На мою думку, необхідно було спробувати вирішити конфлікти з Росією мирним шляхом. Водночас ми також посилили принцип стримування… На саміті НАТО 2014 року в Уельсі була поставлена мета, щоб усі країни витрачали на оборону два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Я визнаю, що енергійність, з якою це просувалось, була обмеженою", - сказала Меркель.

Також вона сказала, що "багато важливих моментів сьогодні забуваються" у відповідь на критику, чому вона ефективно не запобігла агресії Путіна, не посилила обороноздатність Німеччини, не позбавила її залежності від російського газу та не постачала Києву зброї.