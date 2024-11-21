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"Готовий накинутися в будь-який момент": Меркель у мемуарах згадала про враження від Путіна

Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
17:05
Світ Ангела Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель 26 листопада презентує мемуари "Свобода: Спогади 1954-2021", у яких згадувала про зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема про Мюнхенську конференцію 10 лютого 2007 року

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Уривки з автобіографічної книги ексканцлерки попередньо опублікувало Die Zeit.

Меркель згадала про виступ Путіна на Мюнхенській конференції 2007 року.

"Я сиділа в першому ряду й могла добре спостерігати за Путіним під час його виступу. Він говорив швидко, іноді вільно, ймовірно, він сам написав більшість тексту, якщо не кожне слово. Перш за все, його самоправедність мене засмутила: ні слова про невирішені конфлікти в Нагірному Карабаху, Молдові та Грузії, критика розгортання НАТО в Сербії, ні слова про звірства сербів під час розпаду колишньої Югославії, ні слова про розвиток подій у самій Росії", - пише колишня канцлерка ФРН.

Вона зазначила, що очільник Кремля під час Мюнхенської промови показав себе таким, яким вона його уявляла.

"Я сприймала його як того, хто завжди був напоготові, щоб уникнути поганого ставлення до себе, і готовий накинутися в будь-який момент. Ви можете вважати це дитячим і ганебним, ви можете похитати головою. Але це не означало, що Росія зникне з карти світу", - згадує Меркель.

Також вона зазначила в книзі, що тоді багато країн Центральної та Східної Європи "здавалося, хотіли, щоб країна (РФ, - ред.) просто зникла, щоб її не існувало".

"Але Росія, оснащена ядерною зброєю, існувала. Вона була і є геополітично незамінною, хоча б тому, що є однією з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН із правом вето разом зі Сполученими Штатами Америки, Францією, Великою Британією та Китаєм", - написала Меркель.

  • У 2022 році Ангела Меркель припустила, що її відхід з політики міг вплинути на рішення Володимира Путіна повномасштабно атакувати Україну.
Теги:
Новини
Росія
політика
Володимир Путін
Ангела Меркель
Німеччина
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