Меркель вважає, що війні в Україні міг посприяти її відхід від політики

Про це повідомляє RND.

За словами Меркель, різноманітні спроби вирішити конфлікт РФ і України протягом останнього року не мали результату

"Можливо посприяла моя відставка, як і вибори у Франції, виведення військ з Афганістану і занепад у виконанні Мінських домовленостей. Було очевидно, шо я більше не буду обіймати посаду, і тому просто маю сказати, що різноманітні спроби (вирішити конфлікт - ред.) протягом останнього року не мали результату", – заявила Ангела Меркель.

3 квітня президент України Володимир Зеленський розкритикував Ангелу Меркель за нерішучість та багаторічні поступки РФ, які призвели до трагедії у Бучі.

7 червня Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

Крім цього, Меркель зізналася, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.

8 квітня ексканцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що поїздкою на відпочинок до Італії у квітні вона хотіла продемонструвати, що більше не є політиком.

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