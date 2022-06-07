Про це повідомляє ЄП з посиланням на Spiegel.

Відповідаючи на питання, чи могла вона зробити більше для запобігання великої війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".

"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії. Чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала вона.

Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель.