Меркель не звинувачує себе в повномасштабному нападі РФ на Україну
Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФрозпочала повномасштабну війну проти України
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Spiegel.
Відповідаючи на питання, чи могла вона зробити більше для запобігання великої війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".
"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії. Чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала вона.
Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.
"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель.
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