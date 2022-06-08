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Меркель пояснила, чому була проти вступу України до НАТО

8 червня, 2022 середа
10:18
Світ меркель

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна

Про це Меркель розповіла у інтерв'ю Der Spiegel.  

"Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократично стабільна країна", - сказала Меркель. 

Вона додала, що була переконана, що вступу України та Грузії до НАТО у 2008 році не допустив би й Володимир Путін. 

"Я зовсім не поділяю його уявлення про те, що він цілий Захід є його ворогом, що його постійно принижують. Але я знала, як він думає, і що він бачить це саме так. Я не хотіла його провокувати", - пояснила Меркель. 

  • 7 червня Ангела Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України. 

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Україна
Віктор Янукович
Ангела Меркель
Віктор Ющенко
Німеччина
війна з Росією
НАТО
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