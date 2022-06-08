Про це Меркель розповіла у інтерв'ю Der Spiegel.

"Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократично стабільна країна", - сказала Меркель.

Вона додала, що була переконана, що вступу України та Грузії до НАТО у 2008 році не допустив би й Володимир Путін.

"Я зовсім не поділяю його уявлення про те, що він цілий Захід є його ворогом, що його постійно принижують. Але я знала, як він думає, і що він бачить це саме так. Я не хотіла його провокувати", - пояснила Меркель.

7 червня Ангела Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

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