"Побачити, до чого призвела політика поступок Росії": Зеленський запропонував Меркель і Саркозі відвідати Бучу

Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Еспресо.TV.



Зеленський наголосив, що фотографії розстріляних у Бучі українців мають підштовхнути до висновків про політичну поведінку, яка дозволила російському злу прийти на українську землю.



"Сьогодні 14-та річниця саміту НАТО у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із сірої зони між НАТО та Росією. Сірої зони, у якій, на думку Москви, їй усі дозволено", - заявив президент.



За його словами, у 2008 році за оптимістичними формулюваннями, нібито Україна зможе стати членом НАТО у майбутньому, була захована відмова приймати Київ в Альянс через безглуздий страх перед Росією.



"Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію та переконати її поважати Україну", - сказав Зеленський.



Президент підкреслив, що після цього помилкового розрахунку за 14 років Україна пережила дві революції, вісім років війни на Донбасі, а тепер бореться за життя у найстрашнішій війні у Європі з часів Другої Світової.



"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", - підсумував Зеленський.

Також президент України прокоментував звірства, які спричинили російські окупанти в Бучі, порадивши російським матерям подивитися, яких "виродків вони виростили".



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