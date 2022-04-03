Вбивці, мародери, кати, - Зеленський відреагував на вбивства у Бучі
Президент України Володимир Зеленський прокоментував звірства, які спричинили російські окупанти в Бучі, порадивши російських матерям подивитися, яких "виродків вони виростили"
Про це він написав у Facebook.
"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла", - написав президент.
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Також Володимир Зеленський додав на російській мові: "Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати".
- Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими завдяки боягузливій позиції європейських лідерів.
- Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися
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