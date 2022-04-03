Вбивці, мародери, кати, - Зеленський відреагував на вбивства у Бучі

Про це він написав у Facebook.

"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла", - написав президент.

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Також Володимир Зеленський додав на російській мові: "Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати".

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими завдяки боягузливій позиції європейських лідерів.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися

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