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Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені?, - Подоляк звернувся до європейських лідерів через звірства росіян у Бучі

3 квітня, 2022 неділя
12:09
війна з Росією Буча після звільнення, Київщина

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими завдяки боягузливій позиції європейських лідерів

Про це Подоляк написав у telegram. 

За його словами, трагедія у Київській області, серед іншого, стала можливою через острах європейців спровокувати росіян. 

"Адже  головне, на думку наших європейських партнерів, – не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не розпочалася? Головне, щоб росіяни не образилися та не використовували… Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали?", - обурився Подоляк. 

Він констатував, що світ отримав жахливі вияви антилюдяності в Бучі, Ірпені та Гостомелі. 

"Сотні, тисячі вбитих, роздертих, згвалтованих, зв'язаних, знову згвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством. Дуже "круті" та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні "лідери Європи", сотні чинних європолітиків, які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області?", - поцікавився Подоляк. 

Радник ОП зазначив, що Європа отримала під Києвом Сребреницю та Треблінку XXI століття. 

"Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "рускій мір"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися та похитати головою?", - запитав Подоляк.   

Він додав, що на цьому тлі розмови про негуманність заборони російської літератури в європейських університетах виглядають недолуго.  

"Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У ХХІ столітті. В рамках "спецоперації". Роздертих росіянами. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців", - підсумував Подоляк. 
 

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Сребрениця
вбивства
Ірпінь
цивільні
Буча
мирні мешканці
Гостомель
Офіс президента
Михайло Подоляк
воєнні злочини Росії
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