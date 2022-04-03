Після Бучі ООН має негайно виключити Росію з Ради з прав людини, – Клімкін

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Після фото зі звільненої Бучі, які обійшли світ, в ООН є тільки два шляхи. Перший – негайно виключити Росію з Ради з прав людини. Таку саму вимогу маємо спрямувати до Міжнародного суду в Гаазі. Другий – саморозпуститися як організація, що остаточно втратила моральну, навіть не політичну, основу для своєї діяльності", – йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що у 1939 році СРСР виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію.



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"Настав час повторити історію. Якщо це не вдасться, її можна розпускати: підтримка злочинців – це теж злочин, і ООН має понести за це відповідальність", – додав ексміністр.

Відомо, що у звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Перед відступом росіяни у Бучі замінували кондитерську фабрику та отруїли печиво.

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