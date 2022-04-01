Перед відступом росіяни у Бучі замінували кондитерську фабрику та отруїли печиво

Про це повідомляє пресслужба фабрики у Facebook.



"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаємо про небезпеку", - ідеться в повідомленні.

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