Про це повідомляє Reuters.

За словами Меркель, вона розуміла, що її поїздка викличе критику, але водночас хотіла дати усім зрозуміти, що більше не є канцлером.

"Ця поїздка була дуже важливою для мене в процесі мого відходу від політики", - пояснила Меркель.

Колишня канцлерка відвідала Італію у квітні після того, як президент України Володимир Зеленський запросив приїхати до Бучі, аби на власні очі побачити звірства, які скоїли там російські окупанти.

3 квітня президент України Володимир Зеленський розкритикував Ангелу Меркель за нерішучість та багаторічні поступки РФ, які призвели до трагедії у Бучі.

7 червня Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

Крім цього, Меркель зізналася, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.

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