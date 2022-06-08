Меркель розповіла, чому поїхала до Італії, коли Зеленський кликав її до Бучі
Ексканцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що поїздкою на відпочинок до Італії у квітні вона хотіла продемонструвати, що більше не є політиком
Про це повідомляє Reuters.
За словами Меркель, вона розуміла, що її поїздка викличе критику, але водночас хотіла дати усім зрозуміти, що більше не є канцлером.
"Ця поїздка була дуже важливою для мене в процесі мого відходу від політики", - пояснила Меркель.
Колишня канцлерка відвідала Італію у квітні після того, як президент України Володимир Зеленський запросив приїхати до Бучі, аби на власні очі побачити звірства, які скоїли там російські окупанти.
- 3 квітня президент України Володимир Зеленський розкритикував Ангелу Меркель за нерішучість та багаторічні поступки РФ, які призвели до трагедії у Бучі.
- 7 червня Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.
- Крім цього, Меркель зізналася, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.
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