Коригування ракетних ударів РФ: адвоката з Дніпра затримали на кордоні й арештували за підозрою в держзраді та виправданні окупантів

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваного затримали при спробі втечі з України на пункті пропуску "Краківець", через який він намагався виїхати за кордон.

"Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони", - йдеться у дописі.

Встановлено, що для завдання максимальної шкоди він відправляв окупантам точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА. Згодом росіяни завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Як встановило слідство, комунікація підозрюваного відбувалася з "першим заступником голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі адвокату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.