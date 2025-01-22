Коригування ракетних ударів РФ: адвоката з Дніпра затримали на кордоні й арештували за підозрою в держзраді та виправданні окупантів
Правоохоронці затримали на кордоні відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по обласному центру та хотів утекти з України
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваного затримали при спробі втечі з України на пункті пропуску "Краківець", через який він намагався виїхати за кордон.
"Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони", - йдеться у дописі.
Встановлено, що для завдання максимальної шкоди він відправляв окупантам точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА. Згодом росіяни завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Як встановило слідство, комунікація підозрюваного відбувалася з "першим заступником голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі адвокату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Правоохоронці підтвердили участь чинного судді Господарського суду Києва у змові, спрямованій на передачу 3 млрд грн в інтересах Росії, та оголосили йому підозру в державній зраді.
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