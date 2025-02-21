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Ексклюзив

Країни ЄС готують великий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік, - кореспондентка "Еспресо" з Брюсселя

Ірена Моляр
21 лютого, 2025 п'ятниця
21:43
Війна з Росією ЄС - Україна

Тетяна Висоцька, кореспондентка телеканалу "Еспресо" з Брюсселя, повідомила, що 24 лютого верховна представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас оголосить про великий пакет військової допомоги для України на 2025 рік, сума якого перевершить допомогу ЄС у 2024 році

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Про це вона розповіла в етері "Еспресо".

"У понеділок, 24 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Сподіваюся, прозвучать декілька потужних заяв, які будуть також сигналами за океан для Трампа. По-перше, остаточно прийматимуть 16-й пакет санкцій проти РФ, таким чином ЄС покаже, що проводить свою незалежну від США політику і санкційний тиск буде продовжуватися. Друге – верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у понеділок оголосить про великий пакет військової допомоги для України, деталі поки що не розголошуються", - зауважила Тетяна Висоцька.

За її словами, деталей цього пакету поки що немає, бо ЄС настільки поспішає продемонструвати свою єдність та силу, готуючись до наступних кроків Трампа, які б вони не були, що спочатку буде проголошено про підготовку Європейським Союзом пакета допомоги на 2025 рік для України, а потім міністри за зачиненими дверима обговорюватимуть модальності цього пакету.

"Скоріш за все, цей пакет не буде під парасолькою ЄС, бо є Угорщина та Словаччина, які точно його не підтримають. Крім того, є і держави з нейтральними позиціями. Але тим не менш цей механізм 24 лютого буде оголошений. Далі, можливо, до кінця березня або на саміті лідерів ЄС, що відбудеться наприкінці березня, буде ухвалений конкретний пакет з переліком того, що отримає Україна і на яку суму. Йдеться про те, що обов'язково будуть надаватися боєприпаси, ракети до систем ППО, також велика увага буде приділятися тренуванню та оснащенню українських бригад. Щодо суми нового пакета, то оцінки для початку розходяться від 6 до 10 млрд євро, але амбіційна мета Європейського Союзу – у 2025 році перевершити воєнну допомогу ЄС 2024 року, а це було близько 20 млрд євро", - зазначила кореспондентка телеканалу "Еспресо".

Висоцька додала, що США надали Україні воєнної допомоги у 2024 році на суму 15-18 млрд євро, тобто вже минулого року ЄС підтримував Україну більше, ніж Сполучені Штати.

  • 21 лютого у Bloomberg повідомили, що Франція та Естонія скликають екстрену нараду міністрів оборони держав Європи, аби обговорити посилення підтримки України.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Бельгія
США
допомога Україні
зброя для України
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