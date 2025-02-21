Європейські країни 24 лютого проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, нарада відбуватиметься онлайн і в ній братимуть участь, зокрема, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща та інші представники країн ЄС і НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу, що США відстороняють від своєї величезної військової та фінансової підтримки Україну. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспективу, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки - без участі Європи чи Києва", - наголошує Bloomberg.

Також підкреслюється, що онлайн-нарада відбуватиметься в той час, як 24 лютого Київ відвідають європейські лідери, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Брюсселі проведуть зустріч міністри закордонних справ ЄС.