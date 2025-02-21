Європейські країни 24 лютого проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg
Франція та Естонія скликають екстрену нараду міністрів оборони держав Європи, аби обговорити посилення підтримки України
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовників агентства, нарада відбуватиметься онлайн і в ній братимуть участь, зокрема, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща та інші представники країн ЄС і НАТО.
"Європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу, що США відстороняють від своєї величезної військової та фінансової підтримки Україну. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспективу, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки - без участі Європи чи Києва", - наголошує Bloomberg.
Також підкреслюється, що онлайн-нарада відбуватиметься в той час, як 24 лютого Київ відвідають європейські лідери, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Брюсселі проведуть зустріч міністри закордонних справ ЄС.
- 17 лютого до Парижа на екстрений саміт прибули генеральний секретар НАТО Марк Рютте й інші лідери європейських країн і ЄС: президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес та Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. До учасників саміту долучилися голова уряду Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та італійська прем'єрка Джорджія Мелоні.
- Про підсумки саміту розповів президент Франції Емманюель Макрон: "Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону".
- 18 лютого стало відомо, що Франція планує провести другий саміт європейських лідерів та обговорити ситуацію в Україні та безпеку Євросоюзу. На цю зустріч Париж запросив країни, які не брали участь раніше.
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