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"Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону": Макрон про підсумки екстреного саміту в Парижі

Юлія Лаврук
18 лютого, 2025 вiвторок
10:59
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про підсумки екстреного саміту європейських лідерів у Парижі, що відбувся в понеділок, 17 лютого

Зміст

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що після зустрічі з європейськими лідерами провів розмову також з президентом США Дональдом Трампом та лідером України Володимиром Зеленським.

"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія повинна припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними й надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само як і Мінські домовленості", – написав Макрон.

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Він додав, що Франція працюватиме над цим разом з іншими європейськими країнами, американцями та українцями. Також Макрон зазначив, що лідери переконані, що країни Європи повинні більше інвестувати у свою безпеку й оборону задля потреб сьогодення і майбутнього.

"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як з підтримки України, так і з розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, треба просто виконувати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше", – додав Макрон.

  • Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Емманюелем Макроном 17 лютого наголосив на необхідності надання Україні сильних гарантій безпеки.
Теги:
Новини
ЄС
Франція
Європа
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
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