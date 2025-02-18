"Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону": Макрон про підсумки екстреного саміту в Парижі

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що після зустрічі з європейськими лідерами провів розмову також з президентом США Дональдом Трампом та лідером України Володимиром Зеленським.

"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія повинна припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними й надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само як і Мінські домовленості", – написав Макрон.

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Він додав, що Франція працюватиме над цим разом з іншими європейськими країнами, американцями та українцями. Також Макрон зазначив, що лідери переконані, що країни Європи повинні більше інвестувати у свою безпеку й оборону задля потреб сьогодення і майбутнього.

"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як з підтримки України, так і з розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, треба просто виконувати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше", – додав Макрон.