Крихке припинення вогню стане прелюдією до нової війни РФ проти України: Зеленський провів розмову з Макроном

Про це президента України повідомив у telegram.

"Щойно говорив з президентом Франції Макроном. Тривала розмова. Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України", - написав Зеленський.

Він зазначив, що у них з Макроном спільне бачення на гарантії безпеки для України.

"Повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", - переконаний Зеленський.

Він додав, що Макрон також поінформував про розмови з іншими лідерами, не тільки європейськими.

"Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - підсумував президент України.