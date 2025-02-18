Крихке припинення вогню стане прелюдією до нової війни РФ проти України: Зеленський провів розмову з Макроном
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та наголосив на необхідності надання Україні сильних гарантій безпеки
Про це президента України повідомив у telegram.
"Щойно говорив з президентом Франції Макроном. Тривала розмова. Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України", - написав Зеленський.
Він зазначив, що у них з Макроном спільне бачення на гарантії безпеки для України.
"Повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", - переконаний Зеленський.
Він додав, що Макрон також поінформував про розмови з іншими лідерами, не тільки європейськими.
"Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - підсумував президент України.
- У понеділок, 17 лютого, у Парижі відбувся екстрений саміт лідерів країн ЄС, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та прем'єра Британії Кіра Стармера.
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