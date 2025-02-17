На екстрений саміт у Париж прибули генсек НАТО, лідери європейських країн і ЄС

Пресслужба НАТО поінформувала, що генсек Альянсу Марк Рютте також вирушить до Парижа, щоб взяти участь у неформальній зустрічі європейських лідерів у Франції.

"Суспільне" пише, що до Парижа прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес та Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. До учасників саміту долучилися голова уряду Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та італійська прем'єрка Джорджія Мелоні.

Макрон поговорив з Трампом перед початком саміту

Le Figaro із посиланням на заяву Єлисейського палацу повідомляє, що Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом перед зустріччю з лідерами країн, які беруть участь у терміновому саміті в Парижі.

Водночас у Білому домі не оприлюднили жодної заяви з цього приводу.