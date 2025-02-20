Біля Маріуполя окупанти риють укріплення й укладають кабелі для викрадення електрики із ЗАЕС, - Андрющенко

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни укладають кабелі у рамках програми викрадання електрики з окупованої АЕС в Енергодарі.

"Якщо з кабелями, які мають з’єднати українську (вкрадену) систему електропостачання з російською все зрозумі, то будівництво укріплень за умови мирних перемовин та твердження РФ, що вона тут "назавжди", викликає неабиякі питання", - наголосив Андрющенко.