Біля Маріуполя окупанти риють укріплення й укладають кабелі для викрадення електрики із ЗАЕС, - Андрющенко
На під’їзді до тимчасово окупованого Маріуполя з боку Росії загарбники одночасно риють укріплення та проводять укладу високовольтних кабелів
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його словами, росіяни укладають кабелі у рамках програми викрадання електрики з окупованої АЕС в Енергодарі.
"Якщо з кабелями, які мають з’єднати українську (вкрадену) систему електропостачання з російською все зрозумі, то будівництво укріплень за умови мирних перемовин та твердження РФ, що вона тут "назавжди", викликає неабиякі питання", - наголосив Андрющенко.
- Російські окупанти почали терміново перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків з Бердянсько-Маріупольського напрямку в бік Волновахи.
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