Росіяни масово перекидають штурмовиків з таборів підготовки в бік Волновахи, - Андрющенко
Російські окупанти почали терміново перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків з Бердянсько-Маріупольського напрямку в бік Волновахи
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Настільки швидко, що навіть не організують колони, майже "з коліс"", - зазначив він.
Крім того, у Маріуполі фіксують високу активність авіації окупантів. Літаки запускають з російського Приморсько-Ахтарська для так само в напрям Курахового на Донеччині.
"Загальне враження, що саме тут росіяни визначили для себе пріоритет з атакуючими діями", - додав Андрющенко.
- Нещодавно у Маріуполі також зафіксували велике перекидання російської військової техніки та живої сили на Бердянський напрямок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.84
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.9
- Актуальне
- Важливе