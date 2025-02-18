Росіяни масово перекидають штурмовиків з таборів підготовки в бік Волновахи, - Андрющенко

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Настільки швидко, що навіть не організують колони, майже "з коліс"", - зазначив він.

Крім того, у Маріуполі фіксують високу активність авіації окупантів. Літаки запускають з російського Приморсько-Ахтарська для так само в напрям Курахового на Донеччині.

"Загальне враження, що саме тут росіяни визначили для себе пріоритет з атакуючими діями", - додав Андрющенко.