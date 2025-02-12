"Вперше за останні 2 роки з мигалками": Андрющенко повідомив про велике перекидання сил РФ у бік Запорізької області
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували велике перекидання російської військової техніки та живої сили на Бердянський напрямок
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його словами, увечері 11 лютого велика колона з 12 вантажівок з живою силою рухалася по Донецькій трасі через Маріуполь в бік Бердянську. Колони були обладнані проблисковими маячками.
В районі Бердянську колона окупантів поїхала на північ в напрямку міста Токмак, зо на Запоріжжі.
"Черговий раз звертаємо увагу на накопичення ворога в Запорізькій області… Але щоб з мигалками - реально вперше за останні два роки", - наголосив Андрющенко.
- Нещодавно також повідомлялося, що російські окупанти активізували переміщення, зокрема, бойових комплектів та військових фур у напрямках Розівки й Бердянська.
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