"Вперше за останні 2 роки з мигалками": Андрющенко повідомив про велике перекидання сил РФ у бік Запорізької області

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, увечері 11 лютого велика колона з 12 вантажівок з живою силою рухалася по Донецькій трасі через Маріуполь в бік Бердянську. Колони були обладнані проблисковими маячками.



В районі Бердянську колона окупантів поїхала на північ в напрямку міста Токмак, зо на Запоріжжі.



"Черговий раз звертаємо увагу на накопичення ворога в Запорізькій області… Але щоб з мигалками - реально вперше за останні два роки", - наголосив Андрющенко.