РФ перекидає транспорт і БК з Донецького напрямку у бік Бердянська та Розівки, - Андрющенко
Російські окупанти активізували переміщення, зокрема, бойових комплектів та військових фур у напрямках Розівки й Бердянська
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Активізувались переміщення з Донецького напряму в бік Розівки та в бік Бердянська: в бік Розівки окремі вантажівки та легковий транспорт з невеликою кількістю живої сили та БК, в Бердянський напрям - великі військові вантажівки та 20-тонні фури з боєкомплектом", - написав він.
Також Андрющенко наголосив на досить великих локальних переміщеннях ворога з боку Нікольської громади, котрі, за його спостереженнями, можуть бути зборами для передислокації.
20 тонн російського БК "застрягли" в ДТП
Водночас керівник Центру вивчення окупації поінформував про ДТП, яка сталася на пр. Нікопольському за участі військової фури та "газелі".
"Обидві не досягнули пункту призначення. 20 тонн БК застрягло в ДПТ", - додає Андрющенко.
- У січні Андрющенко розповів, що від Маріуполя до Бердянська є фактично військова база з підготовки нових штурмових підрозділів росіян.
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