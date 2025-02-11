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Війна з Росією: хроніка
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РФ перекидає транспорт і БК з Донецького напрямку у бік Бердянська та Розівки, - Андрющенко

Дар'я Куркіна
11 лютого, 2025 вiвторок
19:03
Війна з Росією

Російські окупанти активізували переміщення, зокрема, бойових комплектів та військових фур у напрямках Розівки й Бердянська

Зміст

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Активізувались переміщення з Донецького напряму в бік Розівки та в бік Бердянська: в бік Розівки окремі вантажівки та легковий транспорт з невеликою кількістю живої сили та БК,  в Бердянський напрям - великі військові вантажівки та 20-тонні фури  з боєкомплектом", - написав він.

Також Андрющенко наголосив на досить великих локальних переміщеннях ворога з боку Нікольської громади, котрі, за його спостереженнями, можуть бути зборами для передислокації. 

20 тонн російського БК "застрягли" в ДТП

Водночас керівник Центру вивчення окупації поінформував про ДТП, яка сталася на пр. Нікопольському за участі військової фури та "газелі".

"Обидві не досягнули пункту призначення. 20 тонн БК застрягло в ДПТ", - додає Андрющенко.

  • У січні Андрющенко розповів, що від Маріуполя до Бердянська є фактично військова база з підготовки нових штурмових підрозділів росіян.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Петро Андрющенко
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2025, вiвторок
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