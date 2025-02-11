РФ перекидає транспорт і БК з Донецького напрямку у бік Бердянська та Розівки, - Андрющенко

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Активізувались переміщення з Донецького напряму в бік Розівки та в бік Бердянська: в бік Розівки окремі вантажівки та легковий транспорт з невеликою кількістю живої сили та БК, в Бердянський напрям - великі військові вантажівки та 20-тонні фури з боєкомплектом", - написав він.

Також Андрющенко наголосив на досить великих локальних переміщеннях ворога з боку Нікольської громади, котрі, за його спостереженнями, можуть бути зборами для передислокації.

20 тонн російського БК "застрягли" в ДТП

Водночас керівник Центру вивчення окупації поінформував про ДТП, яка сталася на пр. Нікопольському за участі військової фури та "газелі".

"Обидві не досягнули пункту призначення. 20 тонн БК застрягло в ДПТ", - додає Андрющенко.