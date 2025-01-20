Від Маріуполя до Бердянська - військова база з підготовки нових штурмових підрозділів РФ, - Андрющенко

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Від Маріуполя до Бердянська зараз фактично військова база з підготовки нових штурмових підрозділів росіян. Полігон працює повноцінно. На щастя, використання ствольної артилерії не дуже активне, що означає обмежену кількість снарядів у росіян. При свіжих поставках ми одразу фіксуємо високу активність використання цієї зброї", - зазначив він.

Пересування живої сили РФ значно сповільнилося на всіх напрямках, що підтверджує відсутність свіжого рекрутингу. Всі наявні резерви росіян вже пересунуті ближче до лінії фронту, каже Андрющенко.

"Ми спостерігаємо переміщення підрозділів з Херсонського та Запорізького напрямків, які базуються в Криму, на північ Донецької області, в район Волновахи, Курахового і далі в бік Покровського.

Росіяни зараз знаходяться у фазі, коли їхній попередній набір, мобілізація та хвиля рекрутингу закінчилися. Вони готують підрозділи до наступної хвилі. Думаю, що наступного тижня ми побачимо більш активне пересування", - додав він.

Впродовж місяця росіяни можуть активізувати наступи на Запорізькому напрямку вздовж лінії фронту, повідомив Андрющенко.

"Перекидання додаткових російських резервів означає, що вони намагаються втримати теперішній темп. Покровськ є їхньою наступною метою, яку вони прагнуть досягти за будь-яку ціну. Вивільнені підрозділи збільшують активність для підтримання поточних наступальних дій. Але не забуваймо також про їхні резерви на Запорізькому напрямку, які вони накопичили. Вони не збираються відмовлятися від атаки на Запоріжжя", - резюмував він.