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Ексклюзив

Від Маріуполя до Бердянська - військова база з підготовки нових штурмових підрозділів РФ, - Андрющенко

Тетяна Нижник
20 січня, 2025 понедiлок
16:50
Війна з Росією окупанти

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував переміщення та резервні складові росіян навколо фронту, зокрема в Донецькій області

Зміст

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Від Маріуполя до Бердянська зараз фактично військова база з підготовки нових штурмових підрозділів росіян. Полігон працює повноцінно. На щастя, використання ствольної артилерії не дуже активне, що означає обмежену кількість снарядів у росіян. При свіжих поставках ми одразу фіксуємо високу активність використання цієї зброї", - зазначив він.

Пересування живої сили РФ значно сповільнилося на всіх напрямках, що підтверджує відсутність свіжого рекрутингу. Всі наявні резерви росіян вже пересунуті ближче до лінії фронту, каже Андрющенко.

"Ми спостерігаємо переміщення підрозділів з Херсонського та Запорізького напрямків, які базуються в Криму, на північ Донецької області, в район Волновахи, Курахового і далі в бік Покровського.
Росіяни зараз знаходяться у фазі, коли їхній попередній набір, мобілізація та хвиля рекрутингу закінчилися. Вони готують підрозділи до наступної хвилі. Думаю, що наступного тижня ми побачимо більш активне пересування", - додав він.

Впродовж місяця росіяни можуть активізувати наступи на Запорізькому напрямку вздовж лінії фронту, повідомив Андрющенко.

"Перекидання додаткових російських резервів означає, що вони намагаються втримати теперішній темп. Покровськ є їхньою наступною метою, яку вони прагнуть досягти за будь-яку ціну. Вивільнені підрозділи збільшують активність для підтримання поточних наступальних дій. Але не забуваймо також про їхні резерви на Запорізькому напрямку, які вони накопичили. Вони не збираються відмовлятися від атаки на Запоріжжя", - резюмував він.

  • Протягом доби 19 січня на російсько-українському фронті відбулося 189 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Збройні сили зупинили 89 штурмових дій окупантів.
Теги:
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російська армія
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окуповані території
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Військові новини
Петро Андрющенко
Покровськ
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