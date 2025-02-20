РФ вночі атакувала Україну 14 ракетами і 161 безпілотником: ППО знищила 80 дронів
У ніч проти 20 лютого російська армія запустила по території України ракети та безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 80 дронів ворога
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-55см, Калібр/Іскандер-К, а також балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Зазначається, що інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.
Крім того, ворог атакував 161 ударним БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 80 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
"78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - повідомили військові.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.
- Звечора середи, 19 лютого, росіяни вдарили по Одесі, через що постраждала людина. Авіабомбами окупанти атакували Херсон, там серед травмованих є діти. ППО також працювала вночі у столиці.
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