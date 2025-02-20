РФ вночі атакувала Україну 14 ракетами і 161 безпілотником: ППО знищила 80 дронів

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-55см, Калібр/Іскандер-К, а також балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Зазначається, що інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, ворог атакував 161 ударним БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

"78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - повідомили військові.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.