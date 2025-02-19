Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 19 лютого
Увечері середи, 19 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 18:50 було оголошено про загрозу застосування ударних БПЛА для Запорізької області.
"Запоріжжя – в районі міста ворожі БПЛА. Перебувайте в укриттях!", - написали Повітряні сили о 18:55.
Вже о 19:09 загроза ворожих дронів поширилася на Дніпропетровську область.
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