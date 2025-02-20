"Сегмент дронів на оптоволоконному управлінні дуже серйозно підсилився": майор ЗСУ Прозапас із Курського напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Курський напрямок, тут ситуація вже кілька місяців стабільна. Постійні спроби російських військових витіснити Збройні сили України з тих позицій, які тут вже ми займаємо більше ніж пів року. Тому такі перманентні бойові дії, і все можна подивитись на карті. Я, як безпосередньо діючий військовослужбовець, деталізувати не маю права. Тим більше, що все і так подається через офіційні засоби інформації. Єдине, на чому хочу наголосити, що росіяни постійно вдосконалюють свої технічні засоби. У них прекрасна аеророзвідка. Зараз у них сегмент дронів на оптоволоконному управлінні дуже серйозно підсилився. І, як завжди, вони не шкодують свій особовий склад. Ну і мають традиційну перевагу в повітрі, фронтовій авіації, тому КАБи - це їхня теж така дуже перевага безпосередньо на лінії зіткнення. І поки всі вдарилися в якісь політичні, внутрішньополітичні, геополітичні аспекти, а тим часом війна триває і я закликаю цього не забувати", - зазначив майор ЗСУ.

Щодо того, чи впливає геополітична ситуація на поле бою, чи змінюються дії росіян, Валерій Прозапас зауважив, що не помітив змін. Він наголосив, що мета ворога по знищенню української державності лишається основним завданням окупантів.

"Я не помітив, може, у когось будуть інші думки, але ми от як почали з ними воювати в 22-му році, вони тактику свою змінюють, технічні засоби свої змінюють, але їхні цілі і задачі не змінюються. Вони постійно тиснуть, вони постійно перегруповуються і вони ставлять перед собою незмінну задачу, це знищення не тільки Збройних сил України, а й української державності. Тому сказати про те, що щось там радикально змінюється від від заяв Трампа чи Путіна, чи західних лідерів, чи наших лідерів. І на війні вчився цінувати дію, а не слова, а росіяни діють. І це підтверджує карта бойових дій, яка змінюється, на жаль, вже більше року не на нашу користь. І я знову буду кожен раз закликати зважати на це, а не йти в маніпулятивні, політичні інформаційні розборки", - додав військовий.