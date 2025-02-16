Українські сили розбили колону російських танків із прапорами СРСР на Курщині

Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада "Маґура".

"Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів - на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди", - йдеться у дописі.

Зазначається, що російські танки прямували мінним полем, а ворожу колону атакував рій українських дронів.