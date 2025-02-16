Українські сили розбили колону російських танків із прапорами СРСР на Курщині
Сили оборони у Курській області РФ розбили колону ворожої техніки з радянськими стягами під час одного зі штурмів
Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада "Маґура".
"Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів - на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди", - йдеться у дописі.
Зазначається, що російські танки прямували мінним полем, а ворожу колону атакував рій українських дронів.
- У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області.
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